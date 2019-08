Mercato Torino, i chiarimenti di Cairo

La delusione per la sconfitta in casa nel playoff di andata di Europa League contro il Wolverhampton ha riacceso i dubbi sul mercato del Torino: in questo senso, il presidente Urbano Cairo ha voluto chiarire la sua posizione: "Non è quello del mercato il problema emerso con il Wolverhampton, non ti risolve la partita – ha detto Cairo, incalzato dai giornalisti dopo la partita -. Il calcio è fatto di automatismi, di intesa, serve tempo per capire il gioco di Mazzarri".

Uno dei nomi più volte accostato ai granata è quello di Simone Verdi: "Non c'è nessun accordo con il Napoli – ha chiosato il patron del Torino -. Se ci fosse, Verdi sarebbe qui con noi. E poi prendere un giocatore, quell'innesto di qualità di cui parlavo a fine dello scorso campionato, non vuol dire che sia subito decisivo, l'equilibrio è fondamentale per Mazzarri".

Sul mercato in uscita, Cairo ha poi aggiunto: "Confermo quanto già detto, il mio obiettivo è tenere i migliori. Però vedremo gli incastri di mercato degli ultimi giorni cosa ci offrono e valuteremo".

SPORTAL.IT | 23-08-2019 15:35