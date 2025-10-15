Mercedes, altro che Verstappen: avanti con Russell e Antonelli. La scelta di Wolff e la reazione di Kimi

La Mercedece spegne i rumors di mercato su Max: ha vinto la linea della continuità. Massima fiducia nelle potenzialità di Kimi, il pilota italiano punta a migliorarsi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Mercedes ha rotto gli indugi e spegne i rumors di mercato. Niente Verstappen, come del resto già dichiarato nei giorni scorsi da Toto Wolff: si andrà avanti con Russell e Antonelli. La conferma del giovane italiano arriva nonostante una stagione in chiaroscuro se rapportata al rendimento del più esperto compagno di scuderia: la reazione di Kimi e la voglia matta di rimettersi in gioco con un anno in più di esperienza alle spalle.

La Mercedes ha deciso: non si cambia

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha annunciato la conferma di Russell e Antonelli anche per la stagione 2026, dieci giorni dopo lo straordinario successo del britannico a Singapore. Ha vinto la linea della continuità nel vero senso della parola, visto che entrambi i piloti sono ‘figli’ del vivaio Mercedes.

La ‘cantera’ sta fruttando: George occupa la quarta posizione con 237 punti alle spalle dello scatenato duo della McLaren composto da Piasti e Norris, e di Verstappen, mentre Kimi – alla sua prima stagione in Formula 1 – è settimo con 88 punti ed enormi margini di miglioramento all’orizzonte. Perché a 19 anni ha tutto il tempo e le qualità per diventare un top.

Perché si continua con Russell e Antonelli

Il motivo è semplice e Wolff lo rimarca: “Hanno dimostrato di essere una coppia forte e non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio insieme. Ora ci concentriamo sulle ultime sei gare dell’anno, mentre lottiamo per il secondo posto nel campionato Costruttori. Poi guarderemo al 2026, si entrerà nella nuova era della Formula 1”.

Sul perché l’annuncio è stato dato solo ora, il 53enne di Vienna è chiaro: Max Verstappen non c’entra. “Confermare la nostra formazione di piloti è sempre stata solo una questione di ‘quando’, non di ‘se’. Volevamo prenderci il tempo necessario, gestire le trattative in modo adeguato e assicurarci che tutti, da entrambe le parti, fossero soddisfatti. Sono contento di esserci riuscito”.

Fiducia in Kimi: la reazione dell’italiano

A soli 18 anni e 9 mesi è risultato il terzo pilota più giovane di sempre a salire sul podio grazie al terzo posto ottenuto in Canada. Certo, non sono mancati errori, ma Antonelli ha dimostrato di essere all’altezza del compito. Ed ecco il premio della sua scuderia.

“Sono davvero entusiasta di continuare con il team. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in F1, sia nei momenti positivi sia in quelli più difficili. Tutto ciò mi ha reso più forte, non solo come pilota, ma anche come compagno di squadra. Il nostro obiettivo è chiudere al meglio questa stagione”.