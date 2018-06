Mercedes davanti a tutti in Austria, Vettel finisce sotto inchiesta

Valtteri Bottas ha conquistato la pole del Gp d’Austria.

Il finlandese della Mercedes è riuscito a piazzarsi davanti a tutti con un tempo super pari a 1:03.130: in agguato c’è il suo compagno di squadra Lewis Hamilton che è distante appena 19 millesimi.

In seconda fila ci sono le due Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen rispettivamente a tre e cinque decimi dalla testa. Sulla testa del tedesco pende però una sanzione: il ferrarista è sotto investigazione per un presunto disturbo nei confronti di Sainz in occasione della Q2.

In quinta piazza troviamo la Red Bull di Verstappen separata dalla Haas di Grosejan dal compagno di squadro Ricciardo apparso non al top.

Chiudono la top ten Magnussen, Sainz ed Hulkenberg.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 16:25