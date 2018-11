Mercedes davanti: Vettel a pochi millesimi

Mercedes davanti a tutti dopo il venerdì di prove libere a Interlagos, dove domenica si corre il Gran Premio del Brasile.

Le Frecce d'Argento, determinate ad assicurarsi il Mondiale costruttori, hanno fatto segnare il tempo migliore con Bottas in 1'08''846, davanti a Hamilton per soli tre millesimi. Poi terzo posto per Sebastian Vettel, che con la sua Ferrari è a 73 millesimi. Quindi le due Red Bull e Kimi Raikkonen, staccato di oltre mezzo secondo dai primi.

I tempi (primi dieci)

1 VALTTERI BOTTAS 1:08.846

2 LEWIS HAMILTON 00.003

3 SEBASTIAN VETTEL 00.073

4 DANIEL RICCIARDO 00.318

5 MAX VERSTAPPEN 00.493

6 KIMI RÄIKKÖNEN 00.566

7 ROMAIN GROSJEAN 00.923

8 CHARLES LECLERC 01.097

9 KEVIN MAGNUSSEN 01.161

10 ESTEBAN OCON 01.313

SPORTAL.IT | 09-11-2018 20:30