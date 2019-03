Mercedes, Hamilton: "Non potevamo iniziare meglio"

La prima pole position della stagione è griffata Hamilton. Per il Campione del Mondo si tratta dell'84a pole della carriera, l'ottava a Melbourne: "Non ci aspettavamo questa differenza di prestazioni. Non potevamo avere un inizio di stagione migliore", le parole del britannico.

Sulla grande affidabilità della Mercedes: "Da Barcellona a qui siamo migliorati molto, soprattutto come assetto della macchina". Hamilton fa i complimenti anche al compagno di scuderia: “Bottas ha fatto benissimo, ho dovuto fare un gran giro per stargli davanti”.

SPORTAL.IT | 16-03-2019 09:25