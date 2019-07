Mercedes, stoccata alla Ferrari: "Doveva vincere tre gare"

E’ sicuramente uno dei volti meno apprezzati dai tifosi ferraristi: Toto Wolff, boss della Mercedes, in un’intervista a Motorsport ha analizzato il dominio della prima metà di stagione delle Frecce d’Argento e ha spiegato quelle che a suo dire sono le cause della crisi della Ferrari.

“Penso che la mancata vittoria in Bahrain abbia tolto l’attimo alla Ferrari“, sono le sue parole a Motorsport.com. Secondo Wolff, il Cavallino era superiore in Bahrain e a Montreal: “In termini di prestazioni pure, quelle gare avrebbero potuto facilmente finire in maniera differente. Penso che in qualche modo lo slancio che la Ferrari ha avuto in Bahrain è stato perso perché avevano l’auto più veloce e avrebbero dovuto vincere la gara con Leclerc (ritirato a causa del motore ndr.)”.

Wolff spiega anche che la Mercedes era davvero preoccupata dalla Ferrari ad inizio stagione: “Ero preoccupato, non nel primo test perché sapevo che avremmo portato un pacchetto di aggiornamento nella seconda sessione che avrebbe cambiato completamente la vettura. Nel secondo test abbiamo messo in pista gli aggiornamenti il lunedì e non c’è stata correlazione, e così il secondo giorno. Pensavamo di essere nei guai. Tutto è cambiato il terzo giorno, quando l’auto in qualche modo ha iniziato a funzionare e il quarto giorno i nostri tempi si sono allineati a quelli della Ferrari. Lì abbiamo visto che la strada presa era sensata”.

Toto Wolff a RaceFans ha poi affermato che “la Ferrari sia stata davvero sfortunata nel corso di questa prima parte della stagione. Avrebbero potuto vincere tranquillamente almeno tre gare e invece le classifiche dicono altro. In Austria, ad esempio, la Mercedes ha avuto dei problemi mentre a grande sorpresa la Red Bull si è rivelata essere la monoposto più veloce in pista. Ma il motivo per il quale la Ferrari non è riuscita a vincere al Red Bull Ring non riguarda né il motore, né la strategia. Sono state le gomme. Il degrado degli pneumatici non gli ha permesso di aggiudicarsi la corsa”.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 16:13