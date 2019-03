Mercedes velocissima, Vettel sorpreso

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha commentato le prove libere a Melbourne, cha hanno visto una Mercedes dominante: "Il distacco con Mercedes un po' ci ha sorpreso, perché nei test non erano andati così bene. Problemi di set up? Non sappiamo dirlo adesso, ma la notte è lunga…i nostri ingegneri sono molto furbi, sono rilassato", sono le parole del tedesco a Sky.

"Per noi è stata una giornata difficile, la macchina non andava come a Barcellona ma so che va forte e adesso speriamo di trovare cosa non è andato. Penso che domani andrà molto meglio".

SPORTAL.IT | 15-03-2019 11:35