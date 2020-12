Mercedes: Wolff rinnova, novità tra gli azionisti

Novità in casa Mercedes. Non in pista, dove il rinnovo di Lewis Hamilton è sicuro, bensì all’interno della compagine societaria.

È stato infatti ufficializzato l’ingresso nel board dello sponsor Ineos con una quota del 33,3%, paritaria rispetto a quella posseduta da Toto Wolff e dal gruppo Daimler.

Contestualmente è stato annunciato il prolungamento di tre anni dello stesso Toto Wolff. Il contratto del team principal sarebbe scaduto a fine 2020.

Queste le sue parole a commento: “Sono lieto di iniziare questo nuovo capitolo per il Team Mercedes-AMG Petronas F1. Questa squadra è come una famiglia per me. Abbiamo vissuto insieme così tanti alti e bassi che non riesco a immaginare di lavorare con un gruppo migliore di persone in questo sport e sono molto felice di continuare insieme in questa nuova era. Questo nuovo investimento di Ineos conferma che l’interesse nei confronti della F1 è solido e manda un importante segnale di fiducia a questo sport dopo un anno difficile”.

OMNISPORT | 18-12-2020 11:57