Meregalli: "Valentino Rossi vuole lottare"

"Valentino vuole lottare di nuovo per la vittoria a Valencia": il team manager della Yamaha, Mario Meregalli, ha parlato in vista dell'ultima gara del 2019 a Valencia: "Maverick ha buone probabilità di mantenere il terzo posto nella classifica del campionato. Nel complesso, manterremo il nostro obiettivo per questo fine settimana semplice: vogliamo dare ai fan un emozionante ultimo weekend di gara prima della pausa invernale, anche se non ci riposeremo".

Poi, spazio ai test: "Il martedì dopo la gara, ovviamente, torneremo subito al lavoro per continuare i test per il 2020".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 15:53