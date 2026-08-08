Non è stata una giornata facile per i portieri di Juventus e Napoli. Di Gregorio è tornato sul banco degli imputati dopo i due errori commessi contro l’Inter nel primo derby d’Italia della stagione, giocato a Perth. Stessa sorte per Meret, che ha regalato il gol del pareggio al Celta Vigo dopo un’incomprensione con De Bruyne nell’amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro.
- Meret come Di Gregorio: doppio flop tra i pali
- Emergenza portieri per Napoli e Juventus: caccia a Vicario
- Allegri e Spalletti hanno fretta, ma c’è un problema
Meret come Di Gregorio: doppio flop tra i pali
Sul primo gol di Dimarco Di Gregorio è stato poco reattivo, ma sul secondo di Diouf la papera è stata clamorosa, al punto da spingere nuovamente i tifosi della Juventus a riversarsi sui social. L’errore di Meret non è stato grave come la doppia topica del collega bianconero, eppure il pasticcio con De Bruyne che ha consentito a Jutgla di fissare sull’1-1 il risultato dell’amichevole tra Napoli e Celta Vigo è bastato a dividere ancora una volta i sostenitori azzurri. Da una parte c’è chi vorrebbe la cessione del portiere friulano, dall’altra chi continua a difendere l’estremo difensore dei due scudetti. Sul web, però, sono sempre di più i tifosi partenopei che paragonano Meret proprio a Di Gregorio.
Emergenza portieri per Napoli e Juventus: caccia a Vicario
La soluzione ai problemi di Napoli e Juventus si chiama Guglielmo Vicario, messo in lista di sbarco da De Zerbi. Il portiere friulano non rientra più nei piani del Tottenham, tanto è vero che nell’ultima amichevole a porte chiuse contro il Getafe non è neppure sceso in campo. Lo stesso calciatore, valutato circa 20 milioni di euro, spinge per tornare in Italia dopo una stagione molto complicata, segnata dal deterioramento definitivo del rapporto con i tifosi e chiusa anzitempo a causa di un infortunio. Il 29enne gode della stima di Max Allegri, mentre alla Juventus non resta che guardare verso Londra dopo aver fatto di tutto per provare a portare a Torino Alisson Becker, Dibu Martinez e Suzuki.
Allegri e Spalletti hanno fretta, ma c’è un problema
Per i bianconeri la questione portiere è una priorità e la prestazione da incubo di Di Gregorio contro l’Inter conferma che non c’è più tempo da perdere. Il problema, però, è economico: dopo gli investimenti per Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus ha bisogno di recuperare risorse attraverso le cessioni. A meno che il Tottenham non decida alla fine di aprire al prestito, Carnevali e Massara dovranno prima piazzare qualche esubero e solo successivamente tentare l’assalto a Vicario. Ma Spalletti freme.
Anche il Napoli, però, ha le mani legate, avendo già in rosa due portieri come Meret e Milinkovic-Savic. Per il primo c’è anche la questione del contratto in scadenza nel 2027: non cederlo ora significherebbe correre il rischio di perderlo a zero più avanti. Il gigante serbo, invece, è stato acquistato la scorsa stagione dal Torino nell’ambito di un’operazione da 21,5 milioni di euro complessivi e potrebbe partire soltanto davanti a un’offerta altrettanto importante. Il paradosso, dunque, è evidente: Vicario è nel mirino di entrambe, ma al momento né Napoli, che pensa anche a Musso dell’Atletico Madrid, né Juventus può affondare il colpo. E nel frattempo i tifosi protestano sui social.