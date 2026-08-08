Gli errori commessi nelle amichevoli contro Inter e Celta Vigo riaprono il caso portieri: Vicario può tornare in Italia, ma un problema frena Napoli e Juventus

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Non è stata una giornata facile per i portieri di Juventus e Napoli. Di Gregorio è tornato sul banco degli imputati dopo i due errori commessi contro l’Inter nel primo derby d’Italia della stagione, giocato a Perth. Stessa sorte per Meret, che ha regalato il gol del pareggio al Celta Vigo dopo un’incomprensione con De Bruyne nell’amichevole disputata allo stadio Patini di Castel di Sangro.

Meret come Di Gregorio: doppio flop tra i pali

Sul primo gol di Dimarco Di Gregorio è stato poco reattivo, ma sul secondo di Diouf la papera è stata clamorosa, al punto da spingere nuovamente i tifosi della Juventus a riversarsi sui social. L’errore di Meret non è stato grave come la doppia topica del collega bianconero, eppure il pasticcio con De Bruyne che ha consentito a Jutgla di fissare sull’1-1 il risultato dell’amichevole tra Napoli e Celta Vigo è bastato a dividere ancora una volta i sostenitori azzurri. Da una parte c’è chi vorrebbe la cessione del portiere friulano, dall’altra chi continua a difendere l’estremo difensore dei due scudetti. Sul web, però, sono sempre di più i tifosi partenopei che paragonano Meret proprio a Di Gregorio.

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Emergenza portieri per Napoli e Juventus: caccia a Vicario

La soluzione ai problemi di Napoli e Juventus si chiama Guglielmo Vicario, messo in lista di sbarco da De Zerbi. Il portiere friulano non rientra più nei piani del Tottenham, tanto è vero che nell’ultima amichevole a porte chiuse contro il Getafe non è neppure sceso in campo. Lo stesso calciatore, valutato circa 20 milioni di euro, spinge per tornare in Italia dopo una stagione molto complicata, segnata dal deterioramento definitivo del rapporto con i tifosi e chiusa anzitempo a causa di un infortunio. Il 29enne gode della stima di Max Allegri, mentre alla Juventus non resta che guardare verso Londra dopo aver fatto di tutto per provare a portare a Torino Alisson Becker, Dibu Martinez e Suzuki.

Allegri e Spalletti hanno fretta, ma c’è un problema

Per i bianconeri la questione portiere è una priorità e la prestazione da incubo di Di Gregorio contro l’Inter conferma che non c’è più tempo da perdere. Il problema, però, è economico: dopo gli investimenti per Kolo Muani e Alajbegovic, la Juventus ha bisogno di recuperare risorse attraverso le cessioni. A meno che il Tottenham non decida alla fine di aprire al prestito, Carnevali e Massara dovranno prima piazzare qualche esubero e solo successivamente tentare l’assalto a Vicario. Ma Spalletti freme.

Anche il Napoli, però, ha le mani legate, avendo già in rosa due portieri come Meret e Milinkovic-Savic. Per il primo c’è anche la questione del contratto in scadenza nel 2027: non cederlo ora significherebbe correre il rischio di perderlo a zero più avanti. Il gigante serbo, invece, è stato acquistato la scorsa stagione dal Torino nell’ambito di un’operazione da 21,5 milioni di euro complessivi e potrebbe partire soltanto davanti a un’offerta altrettanto importante. Il paradosso, dunque, è evidente: Vicario è nel mirino di entrambe, ma al momento né Napoli, che pensa anche a Musso dell’Atletico Madrid, né Juventus può affondare il colpo. E nel frattempo i tifosi protestano sui social.