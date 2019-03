Meret meglio di Donnarumma? Sui social polemica Napoli-Milan

La vittoria del Napoli per 3-0 sul Salisburgo ha evidenziato la potenza offensiva della squadra di Carlo Ancelotti, ma non soltanto. Grandissimo protagonista è stato anche Alex Meret, che ha compiuto alcune parate prodigiose mantenendo la sua porta inviolata e rendendo decisamente più agevole il match di ritorno in terra austriaca. Data la sua prestazione era prevedibile che si riaccendesse il dibattito su chi sia più bravo fra lui e Donnarumma, con in ballo la titolarità nella nazionale italiana.

Social scatenati – Su Twitter è un continuo botta e risposta fra sostenitori del Napoli e del Milan, ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino. I tifosi azzurri sostengono che Meret oltre ad essere più forte sia anche migliore dal punto di vista caratteriale (uso dei social quasi nullo, dichiarazioni mai fuori posto e soprattutto non fa parte della scuderia di Mino Raiola). Ad ogni modo i partenopei sembrano essere tutti concordi sul fatto che l’ex-Spal sia uno dei migliori portieri della storia del club campano.

I big match – I rossoneri sostengono invece la superiorità di Donnarumma, affermando che gli errori appartengono al passato e che sono mesi che l’estremo difensore risulta decisivo. Fra chi invoca poco elegantemente la 104 (legge sui disabili) per chi sostiene il contrario e chi ricorda che a sedici anni Meret era ancora nelle giovanili mentre Gigio esordiva in Serie A (il milanista è anche di due anni più giovane) è un coro unanime del popolo del Diavolo. A beneficiare di questo dualismo sarà probabilmente Roberto Mancini, nessuna nazionale può vantare due portieri così giovani e così forti (senza dimenticare Perin).

SPORTEVAI | 08-03-2019 12:01