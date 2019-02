Meret non si inchina a Donnarumma

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zurigo, Alex Meret ha parlato della possibile convocazione in Nazionale: "Un orgoglio, tutti lavorano per questo obiettivo. Con Ospina e Karnezis mi trovo bene e posso imparare molto. L'alternanza ci fa bene".

Il suo collega Donnarumma, invece, è ormai un tassello inamovibile per Mancini ma Meret chiarisce: "Non mi sento inferiore a Donnarumma, è avvantaggiato dal giocare in Serie A da più tempo. Io devo lavorare di più nel gioco con i piedi e sulle uscite alte".

"Bisogna lavorare, sono giovane e ho ancora tanta strada da fare. Cerco sempre di farmi trovare pronto, senza sentire le pressioni che vengono dall'esterno" ha concluso l'ex portiere della Spal.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 16:10