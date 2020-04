Mertens-Chelsea, il Napoli reagisce

Londra chiama, Napoli potrebbe rispondere. E intanto Milano aspetta.

L'interessamento del Chelsea per Dries Mertens già emerso nelle scorse ore ha infatti trovato delle conferme, come si può leggere sull'edizione di sabato del 'Corriere dello Sport'.

Roman Abramovich sembra in particolare disposto a offrire al forte belga un ricchissimo contratto, di fronte al quale però potrebbe anche reagire Aurelio De Laurentiis: secondo il quotidiano romano, infatti, il presidente del Napoli potrebbe anche aggiungere cinque milioni in più pur di convincere Mertens a prolungare il proprio accordo con il club.

Sullo sfondo rimane l'Inter, il cui interessamento per il giocatore è noto ma che per il momento sembra in attesa di capire il modo e il momento giusto per intervenire.

