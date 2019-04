Mertens come Maradona, il Napoli blinda il secondo posto

Il Napolisi sbarazza del Frosinone nell'anticipo delle 12.30 della 34esima giornata di campionato e consolida il suo secondo posto in classifica, a +8 sull'Inter. Gli azzurri si impongono per 2-0: Mertens su punizione e Younes affondano i ciociari, a un passo dalla retrocessione.

La differenza di qualità è evidente fin dai primi minuti, il Napoli fa la partita e crea le prime occasioni con Mertens e Younes. Al 19' il belga va a segno su calcio di punizione: dal limite dell'area indovina il tiro a giro che scavalca la barriera e beffa Sportiello. Grazie a questa rete Mertens eguagliaDiego Armando Maradona nella classifica dei cannonieri di serie A in maglia azzurra a quota 81 reti: davanti ci sono solo Marek Hamsik (100) e Antonio Vojak (102).

La squadra di Ancelotti controlla gli sparuti tentativi dei ciociari (che al 38' hanno una buona chance con Valzania) e sfiora il raddoppio ancora con Mertens su punizione: questa volta il tiro del nazionale belga finisce di poco oltre la traversa.

In avvio di ripresa arriva il 2-0 dei partenopei: dopo un triangolo con Milik, Younes dribbla Ariaudo e insacca la sua terza rete in campionato. La partita non ha storia, gli ospiti al 65' colpiscono prima un palo con Callejon, poi la traversa con Fabian Ruiz. Deboli i tentativi di rimonta della squadra di Baroni, nel finale Callejon colpisce un altro palo.

