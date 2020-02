Mertens, gol storico: raggiunto Hamsik

Gol storico di Dries Mertens.

Portando in vantaggio il Napoli al San Paolo nell'attesissima sfida contro il Barcellona, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'attaccante belga ha infatti raggiunto quota 121 reti segnate in maglia azzurra in ogni competizione (campionato, Coppa Italia, coppe europee).

Si tratta di una cifra record, che lo rende il marcatore più prolifico della storia del club partenopeo: raggiunto Marek Hamsik, a sua volta attualmente fermo a 121 gol (segnati però giocando 212 partite in più per il Napoli rispetto a quelle di Mertens).

Il gol della storia è arrivato al 30' del primo tempo, con un gran destro a giro su assist di Zielinski e velo a centroarea da parte di Insigne.

SPORTAL.IT | 25-02-2020 22:11