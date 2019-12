Mertens, il futuro diventa un rebus

Il Borussia Dortmund, dopo avere eliminato l’Inter dalla Champions League, potrebbe fare uno sgambetto ai nerazzurri anche in chiave mercato.

L’oggetto della questione è Dries Mertens, la cui esperienza con il Napoli sembra ai titoli di coda e riguardo al quale si parlava di un possibile trasferimento ai meneghini. Che ora hanno nei gialloneri una rivale in più per il folletto belga, uno che piace moltissimo anche in Inghilterra. Lo riferisce Sky Sport 24.

