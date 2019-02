Mertens, il “piccolo incidente” sul treno diventa virale

Piccolo incidente per il Napoli durante il viaggio verso Firenze, dove oggi gli azzurri saranno impegnati nell’anticipo di campionato contro i viola di Stefano Pioli. A documentarlo un reporter d’eccezione: Dries Mertens. Il belga ha postato un simpatico ed eloquente Tweet sul suo profilo social in cui documenta lo spiacevole “fuori programma” a bordo del convoglio. Col il naso tappato, un’espressione schifata e una didascalia che non ha bisogno di commenti, ha informato dell’accaduto il mondo del web: “Secondo voi chi ha scoreggiato?”. Per i non italofoni, ecco anche la versione in inglese: “Who do you think farted?”

Gli indiziati – Come in un giallo di Agatha Christie, i possibili colpevoli sono tanti. E anche in questa versione contemporanea e meno cruenta – ma senza dubbio più virulenta – di “Assassinio sull’Orient Express”, ci sono degli indiziati. Milik, ad esempio, che se la ride sornione e si frega pure le mani, come a voler esprimere la sua soddisfazione per la marachella riuscita. Oppure Diawara, che invece oltre a sorridere guarda pure con fierezza l’obiettivo, quasi fosse compiaciuto di quanto appena fatto. Insigne prova a nascondersi, coperto dai compagni, ed è un altro segnale di possibile colpevolezza. Idem per Zielinski, che prova a farsi scudo con uno zaino, ma il ciuffo lo inchioda: c’è anche lui sulla scena del delitto, ed è anche nella posizione giusta per aver esploso il colpo che ha ferito Mertens, il suo olfatto almeno.

Le reazioni – La foto postata dal belga è diventata immediatamente virale. In poche ore ha raccolto moltissimi commenti, simpatici e ironici, di potenziali detective impegnati nella ricerca e nello svelamento del petomane. E se un tifoso del Napoli ironizza postando il ritornello di un coro intonato abitualmente al San Paolo – “Dai ragazzi non mollate” – molti altri postano la foto di Insigne, qualcuno fa notare i sorrisini ironici di Milik e Diawara, qualcun altro invita a soffermarsi sul tentativo di nascondersi di Zielinski. Ma c’è anche chi ipotizza uno scenario a sorpresa.

I sospetti dell’Immortale – Ciro D’Amore, il mitico “Immortale” di Gomorra (in realtà morto proprio nell’ultima scena della terza edizione della serie), ipotizza infatti che l’autore del misfatto possa essere stato proprio…Mertens! Una tesi che prende rapidamente piede. Del resto, generalmente chi la fa…l’aspetti. Anche se, in questo caso, il giallo del treno potrebbe restare tale. Il colpevole, infatti, molto probabilmente non confesserà mai.

