Mertens-Napoli, c'è la firma sul rinnovo

A poche ore dalla disputa della finale di Coppa Italia contro la Juventus il Napoli ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Dries Mertens.

L'attaccante belga, già miglior marcatore nella storia del club, sarebbe andato in scadenza alla fine di giugno. Il nuovo accordo scadrà invece nel 2022, quando l'ex Psv avrà 35 anni ed avrà giocato nel Napoli per nove stagioni.

Ad ufficializzare la firma è stato il presidente Aurelio De Laurentiis, con un tweet sul proprio profilo: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!".

Questo invece il messaggio su Twitter di Mertens, sulle cui tracce c'era l'Inter: "Napoli, ancora non ci posso credere. Dal primo giorno che sono arrivato mi hai coccolato, mi hai mostrato delle parti di te così fantastiche, mi hai fatto conoscere tante persone straordinarie. Per me e la mia famiglia sei diventata subito la nostra casa. L'unica maniera di ripagare tanto amore era di indossare la maglia azzurra e fare gol. Tanti gol. Una valanga di gol. Mi dispiace per le persone che non amano Napoli, perché non la vedono come la vedo io. È un amore che durerà tutta la vita. Darò per te tutto me stesso fino all'ultimo giorno, per rimanere nella storia di questa squadra e di questa città come goleador di tutti i tempi. Io, goleador, chi lo avrebbe mai detto? Ma non è finita qui, perché la storia continua".



SPORTAL.IT | 17-06-2020 17:59