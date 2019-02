Mertens, nell'addio ad Hamsik un indizio sul futuro

Anche Dries Mertens, come tanti calciatori del Napoli, ha salutato attraverso i social l’ex capitano Marek Hamsik. Un addio colmo di emozioni e di commozione quello del belga per lo slovacco. Come ha rivelato lo stesso ‘Marekiaro’, peraltro, Mertens ha avuto un ruolo importante nel metterlo in contatto con il connazionale Carrasco, già al Dalian da due stagioni. Nelle toccanti parole di commiato per Hamsik, tuttavia, ‘Ciro’ – il nome con cui lo stesso folletto fiammingo ama farsi chiamare dai napoletani – ha anche fornito un interessante indizio sul suo futuro.

Il messaggio – Ecco il testo del messaggio di Mertens: “Capitano é stato un onore passare insieme 6 anni dei tuoi 12 in maglia azzurra. Fin da quando sono arrivato sei stato un esempio e uno stimolo a dare il meglio per questa maglia. Ti auguro il meglio da questa nuova esperienza, ti aspetto nella tua Napoli Fraté 💙 #graziecap17ano”.

Il dettaglio – Proprio quel “ti aspetto nella tua Napoli” potrebbe essere un’indicazione importante sul futuro del belga. Mertens ha un contratto in scadenza nel 2020 e le trattative per il rinnovo sembrano da tempo in fase di stallo. L’attaccante dei Diavoli Rossi va per i 32 anni, che compirà a maggio, e ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro per l’Europa e di 35 per la Cina (o comunque per altre federazioni). Potrebbe dunque partire in estate, anche per consentire al club di De Laurentiis di monetizzare sulla sua cessione. Eppure, quel “ti aspetto nella tua Napoli” lascerebbe presagire una lunga permanenza di Mertens in riva al Golfo. Magari fino a fine carriera.

Le voci – Nonostante le parole del calciatore, sono diverse le voci rimbalzate nelle ultime ore che lo vorrebbero in procinto di seguire gli amici Carrasco e Hamsik nell’avventura asiatica. Secondo molti operatori di mercato l’entourage di Mertens sarebbe al lavoro per trovare acquirenti e dunque presto potrebbe arrivare anche per lui l’ora di salutare Napoli, per l’ultimo cospicuo contratto della sua carriera. Sarebbe un altro duro colpo per i tifosi partenopei, che a ‘Ciro’ sono affezionati quasi come all’ex capitano ‘Marekiaro’.

SPORTEVAI | 17-02-2019 11:54