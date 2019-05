Dries Mertens non molla il Napoli. Il belga, a segno a Bologna in quella che secondo alcuni potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia azzurra, ha parlato chiaro ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'.

"Ho ancora un anno di contratto e voglio restare. Il mio prossimo obiettivo è quello di diventare ancora più importante per la squadra. Rispetto al passato ho avuto qualche difficoltà in più per trovare il posto dopo il cambio di modulo, ma alla fine ci sono riuscito. E con questo sistema offensivo la squadra funziona bene", ha dichiarato l'attaccante della squadra partenopea.

SPORTAL.IT | 26-05-2019 12:03