Mertens, pungente ironia sui social

Il suo ingresso in campo ha radicalmente cambiato la partita di Genova. Quando al posto di uno spento Arkadiusz Milik è entrato Dries Mertens il Napoli ha inserito una marcia più alta: prima l’assist per il gol del pareggio firmato da Fabian Ruiz e poi una presenza costante nell’area avversaria che ha portato allo sfortunato autogol di Biraschi. Il belga però è stato protagonista anche nel post partita sui social, perché sul suo profilo di Instagram ha pubblicato una foto ed una storia che hanno mandato in visibilio i tifosi azzurri. La foto ritrae lui e lo spagnolo Ruiz nel pullman sulla via del ritorno dallo stadio e mimando un bacio Mertens ha scritto «Fabian quanto mi vuoi bene per l’assist che ti ho fatto?».

Per quanto riguarda la storia invece è condita da un’ironia molto più pungente, perché si trattava di un’immagine che si riferiva ad una partita di pallanuoto (a sottolineare le pessime condizioni del manto erboso dello stadio Luigi Ferraris, reso praticamente un acquitrino dallle violente piogge che si sono abbattute sul capoluogo ligure) con una didascalia che recitava: «Bravi ragazzi!». Una serata ricca di sorrisi per il Napoli dunque, che rischiava invece di essere tragica dal punto di vista sportivo, con una sconfitta che sembrava inevitabile e che invece continua a far marciare alla grande la squadra di Carlo Ancelotti, che in attesa del big match di giornata fra il Milan e la Juventus si è portata a soli tre punti dalla capolista allenata da Massimiliano Allegri.

SPORTEVAI | 11-11-2018 10:25