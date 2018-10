Mertens rivede lo scudetto

Dries Mertens torna a pensare allo scudetto dopo la vittoria contro l'Udinese e il pareggio della Juventus con il Genoa: "Scudetto? Resta sempre difficile ma ci proviamo. Oggi abbiamo dato tutto".

Il Napoli si è imposto per 3-0: "Aspettare cinque minuti per tirare un rigore non è facile ma i tanti tifosi napoletani qui mi hanno aiutato. Abbiamo avuto un po' di infortuni ma stiamo facendo tutti bene, anche Malcuit chiamato in causa oggi. Se potevamo chiuderla prima? Se sei una grande squadra devi farlo, abbiamo aspettato un po' troppo ma alla fine ce l'abbiamo fatta".

SPORTAL.IT | 21-10-2018 10:15