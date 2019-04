Mertens si incatena al Napoli: "Resta"

Dries Mertens vuole restare a Napoli. Ad assicurarlo è il padre, Herman, a Radio Crc: "Penso che il record di Dries sia importante e siamo onorati di aver raggiunto Maradona. Ci siamo sentiti al telefono e nel giorno libero è tornato in Belgio per alcuni eventi; questa sera lo vedrò e ci parleremo. Con Ancelotti c'è un buon rapporto e mio figlio racconta solo cose belle dell'allenatore".

"Le parole del mister nel finale della partita con il Frosinone sono state importanti ed è giusto elogiare Dries perchè è un cardine forte per l'intera squadra. Spero che Dries possa restare al Napoli almeno per un altro anno. In questo momento, Dries ha un grande obiettivo cioè raggiungere Hamsik per lasciare un'impronta nella storia del Napoli. A Napoli sono molto scontenti per la stagione ma a pesare anche in squadra è pesato il grande gap con la Juventus. C'è sicuramente un dispiacere per come si è usciti dalla Champions League e dall'Europa League con l'Arsenal ma la partita di andata è stata molto condizionante".

SPORTAL.IT | 29-04-2019 12:54