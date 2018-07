Messaggio a sorpresa, ora è Marcelo a far impazzire la Juventus

Prima il like su Instagram alla Juventus, ora il sorprendente messaggio a Cristiano Ronaldo: adesso è Marcelo a far sognare i tifosi bianconeri.

Al termine di una lettera aperta a CR7, pubblicata sui propri account social, il terzino blanco chiude scrivendo "Presto saremo di nuovo insieme", con l'emoticon dell'occhiolino. Una frase che ha scatenato sui social i tifosi bianconeri: dopo il colpo Cristiano Ronaldo nulla può essere considerato impossibile, soprattutto se a sinistra dovesse lasciare Alex Sandro, in direzione Psg.

"Chi se lo sarebbe immaginato? È tempo di dirsi addio. Giuro che pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ma nulla in questa vita è per sempre, spero che tu sia molto felice nel tuo nuovo viaggio. Ho passato quasi 10 anni dalla tua stessa parte, 10 anni di gioia, bel calcio, vittorie, sconfitte e momenti meravigliosi. Ho imparato molto da te, la tua dedizione è la cosa più bizzarra che ho visto in un atleta. Auguro tutto il meglio per te e la tua bellissima famiglia. Mi mancheranno i nostri discorsi prima delle partite al fine di raggiungere i giusti risultati e quando prima delle finali ci rassicuravi con la tua esperienza e con l'amore che davi ai più piccoli! Sono orgoglioso di aver giocato con te, NON PERCHÈ SEI IL MIGLIOR GIOCATORE MA PER QUELLO CHE SEI COME PERSONA. Quando smetterò di giocare mi siederò al bar per bere una birra, raccontare diverse storie e mostrare tutte le nostre foto. Presto saremo di nuovo insieme", le parole di Marcelo.

Intanto il nuovo terzino destro, ex Inter, Cancelo si presenta: "È un piacere per me e per tutti giocare con Cristiano, il migliore del mondo. Alzerà la qualità della squadra, e spero continueremo a vincere insieme. Cristiano è un giocatore che porta mentalità vincente, abituato a vincere. La Juventus ha dominato in Italia negli ultimi anni e spero lui ci aiuti a continuare".

Un ringraziamento all'Inter: "In un certo senso l’Inter è stato un club importante per me perché mi ha aiutato a maturare e a fare la mia prima esperienza nel campionato italiano, per questo li ringrazio. Passare dalla Liga alla Serie A è un grande passaggio: la Serie A è più tattica, la Liga più tecnica. Ho fatto bene in tutti e due i campionati penso, la Serie A mi ha fatto migliorare in aspetti in cui ero carente, tipo quello difensivo, e spero di continuare così".

Il rapporto con Allegri: "Non ho avuto modo di parlare molto con il mister, è un allenatore con le sue idee chiare, e sta cercando di portare un’identità molto chiara alla squadra e stiamo lavorando per questo".

SPORTAL.IT | 12-07-2018 15:25