Messi a caccia del riscatto, Francia per la conferma

Vincere o fallire clamorosamente. L’Argentina in serata contro la Croazia è attesa al riscatto immediato dopo il flop del debutto (1-1 con l’Islanda): l’albiceleste è obbligata a vincere per non rischiare la clamorosa eliminazione.

Sampaoli è pronto a cambiare modulo, che potrebbe variare in un 3-4-3. Nel tridente dovrebbero giocare Messi, Aguero e Pavon. A centrocampo Biglia perde il posto per Lo Celso, pronto ad affiancare Mascherano. Per quanto riguarda la Croazia, dopo la cacciata di Kalinic, Dalic è pronto a riaffidarsi a Mandzukic, supportato da Perisic, Modric e Rebic. La Nazionale a scacchi arriva al match forte della vittoria contro la Nigeria.

Argentina-Croazia (ore 20)

Argentina (3-4-3): Caballero; Mercado, Otamendi, Rojo; Salvio, Mascherano, Lo Celso, Acuna; Messi, Aguero, Pavon. A disposizione: Guzman, Armani, Ansaldi, Fazio, Biglia, Banega, Meza, Perez, Pavon, Higuain, Dybala. Allenatore: Jorge Sampaoli.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Badelj; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. A disposizione: Livakovic, L. Kalinic, Corluka, Jedvaj, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Brozovic, Bradaric, Kramaric, Pjaca. Allenatore: Zlatko Dalic.

Nel pomeriggio, la Spagna punta a confermarsi contro il Perù. Deschamps è pronto a confermare la stessa formazione schierata nella gara del debutto contro l’Australia, con il tridente offensivo Griezmann-Mbappé e Dembele. Matuidi a centrocampo potrebbe sostituire Tolisso.

Francia-Perù (ore 17)

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Matuidi, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé. A DISPOSIZIONE: Areola, Mandanda, Kimpembe, Lemar, Nzonzi, Rami, Sidibe, Tolisso, Fekir, Thauvin, Mendy, Giroud. CT: Deschamps.

PERU’ (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Tapia, Yotun; Flores, Cueva, Farfan; Carrillo. A DISPOSIZIONE: Caceda, Carvallo, Corzo, Santamaria, Araujo, Hurtado, Ruidiaz, Polo, Cartagena, Loyola, Guerrero. CT: Gareca.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 07:25