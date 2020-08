"Messi al PSG con Guardiola e Ronaldo"

La decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona, ha scatenato un vero e proprio terremoto all’interno del mondo del calcio. Il club blaugrana farà di tutto per trattenere il suo fuoriclasse, ma intanto tutti si chiedono quale potrebbe essere il club capace di accogliere l’argentino nel caso si dovesse effettivamente consumare uno dei divorzi più clamorosi di sempre.

Al momento le società indiziate sembrano essere soprattutto due: Manchester City e PSG. Entrambe ricchissime, sono tra le pochissime che potrebbero sostenere i costi di un’operazione così straordinaria.

L’ex giocatore del Paris Saint-Germain, Fabrice Pancrate, parlando a Le Parisien ha spiegato come non solo Messi secondo lui si trasferirà a Parigi, ma anche che presto Guardiola e Cristiano Ronaldo lo raggiungeranno all’ombra della Torre Eiffel. “Dirò quel che penso. Al di là del discorso della città – perché Manchester è brutta, grigia e piove sempre – ci sono molte cose che mi fanno dire che Messi andrà al PSG. Ronaldo lo raggiungerà nel 2021 e lo stesso farà Guardiola. Penso che Guardiola e Messi si siano già parlati e che il tecnico gli abbia detto: “Ti vorrei a Manchester, ma vai a Parigi e non preoccuparti, l’anno prossimo ci ritroviamo lì”.

Ovviamente quello che nel verrebbe fuori sarebbe un PSG leggendario. “Lo slogan del PSG è ‘Sogniamo in grande’, ha perfettamente senso. Diventerebbe la prima squadra al mondo a riunire quattro alieni: Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé. Il tutto potendo contare anche su un allenatore pazzesco”.

OMNISPORT | 29-08-2020 15:35