Messi, allenamento nonostante il dolore per il papà. Si dimette la giornalista della tv che ne aveva annunciato la morte

La Pulce, dopo la storica tripletta all'Algeria, è preoccupata per le condizioni di salute del padre Jorge che resta sotto stretta osservazione medica

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sono le 18:02 ora locale quando Leo Messi entra Compass Minerals Center di Kansas per l’allenamento con l’Argentina il giorno dopo la storica tripletta all’Algeria al debutto nel Mondiale. C’è una folla di giornalisti accreditati, oltre 200 tra argentini, giapponesi e britannici, che puntano telecamere e obiettivi solo su di lui. Il capitano della nazionale argentina sta vivendo una giornata delicata, segnata dalle voci riguardanti il ​​padre. Il signor Jorge è malato ma vivo, a differenza di quanto annunciato da un’emittente, la Luzu Tv, costretta poi a scusarsi con tanto di dimissioni della presentatrice che che aveva seminato il panico dicendo che il padre della stella albiceleste era morto.

Centinaia di giornalisti solo per Messi

Messi entra in campo a testa bassa, circondato da tutti i compagni: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi. Poi arrivano Cuti Romero e Lisandro Martínez. Lo circondano tutti come a formare un cerchio protettivo. Le riprese per le tv sono concesse solo per 15′ e si soffermano su ogni respiro di Messi. Per capire come sta, il suo umore. Leo è in uno dei gruppi, impegnato nel riscaldamento con una sorta di calcio-tennis a girone all’italiana. Sembra rilassato sul campo. Sorride quando Nico Otamendi sbaglia un tiro. Quando gli viene lanciato un pallone alto, lo controlla a mezz’aria con il piede sinistro. Lo fa quasi rimbalzare sul collo del piede e poi lo colpisce al volo con l’interno. I giornalisti rispettano in maniera quasi sacrale il suo dolore e la sua privacy. Nessun saluto da lontano, nessuna pacca sulla spalla.

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Le lacrime dopo il gol

Jorge è più di un padre per “La Pulce”. È stato lui a prenderlo per mano quando aveva appena 13 anni e a portarlo con sé a Barcellona, ​​lasciando il resto della famiglia a Rosario, affinché potesse sottoporsi alla terapia ormonale necessaria per favorirne la crescita. In seguito, è diventato il suo agente. Ecco perché Messi non è riuscito a nascondere la sua emozione dopo il suo primo gol all’Algeria, una splendida conclusione di sinistro dal limite dell’area di rigore. il capitano della squadra è sembrato crollare, ha versato qualche lacrima e poi ha continuato a giocare . “No, onestamente, è qualcosa che non ha nulla a che fare con lo sport – aveva spiegato a caldo – Ho passato dei giorni difficili e complicati. Sono grato alla squadra, a tutti i miei compagni, perché mi sono sempre stati accanto, augurandomi forza e sperando che stessi bene ” .

La fake news sul padre

Parole che hanno messo in moto voci e speculazioni, notizie false e versioni circolate sui social media, fino al clamoroso annuncio in diretta di Florencia Peña, che ha scatenato uno scandalo sul canale di streaming LUZU durante il seguitissimo programma “El Show del Verano”. La presentatrice televisiva argentina è stata poi travolta da un turbinio di critiche e accuse ed è stata costretta a scusarsi: “Anche se me l’hanno riferito i ragazzi della redazione, mi assumo io ogni responsabilità. Sto male e provo vergogna”.

Pena ha ufficializzato le proprie dimissioni, sempre in diretta TV, tra le lacrime: “Chiedo scusa alla famiglia Messi per il terribile momento che immagino stiano attraversando. Mi vergogno profondamente di essere stata la causa di questo dolore” ha spiegato tra i singhiozzi ininterrotti. “Devo precisare che queste informazioni false mi sono state fornite durante la diretta dai ragazzi della redazione, come è stato poi confermato dalla troupe di produzione del programma, ma io ci ho creduto. E me ne assumo ogni responsabilità. Ho sbagliato io. Non sto bene, è stato ed è un momento bruttissimo per me. Chiedo scusa alla famiglia Messi e anche a tutti quelli che si sono sentiti toccati o feriti da questa situazione. Grazie per avermi dato la possibilità di parlare”. La stessa Luzu TV, successivamente ha aggiunto un comunicato ufficiale in cui ha preso le distanze dalle parole della conduttrice in diretta: “Ci rammarichiamo profondamente per l’incidente avvenuto in diretta durante il programma. Per il nostro canale, trasmettere informazioni sensibili senza un’adeguata verifica preventiva è inaccettabile”.

La notizia aveva fatto immediatamente il giro del mondo. Arrivando direttamente ai familiari di Messi, che hanno confermato che Jorge, 68 anni, stava affrontando un problema di salute, senza specificarne la natura, smentendone però la dipartita. “Attualmente è sotto stretta osservazione medica e le sue condizioni stanno migliorando, con un andamento positivo considerate le circostanze “. Nel comunicato stampa, la famiglia ha inoltre ribadito che solo i parenti più stretti di Jorge dispongono di informazioni accurate sul suo stato di salute. “Qualsiasi altra versione o informazione non proveniente da fonti affidabili e riconosciute non può essere considerata credibile o veritiera. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato il loro supporto, rispetto e interesse, e chiediamo che la riservatezza e la privacy di Jorge vengano rispettate durante tutto questo processo”.