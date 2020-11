Messi arrabbiato, tanti club tornano a sognare

A Barcellona è un periodo decisamente complicato. I risultati non arrivano, lo spogliatoio non è sereno e, soprattutto, Leo Messi è stanco di essere indicato come il responsabile unico di ogni problema blaugrana.

Lo sfogo della Pulce è stato chiaro e forte: “Sono stanco di essere il problema di tutto”, le sue parole all’arrivo all’aeroporto di El Prat (impegni con la nazionale argentina). Dichiarazioni che confermano il nervosismo di Leo Messi.

Dopo le dimissioni di Josep Maria Bartomeu, sembrava che a Barcellona fosse tornato il sereno. In realtà, i problemi sarebbero ancor maggiori. Una situazione che sta stretta al fuoriclasse argentino.

Da ricordare che, dopo un lungo tira e molla, Leo Messi ha deciso di restare al Barcellona sino al termine del suo contratto che scade esattamente a fine stagione. Di un possibile rinnovo non si sta parlando.

Tantissimi i club pronti a farsi avanti per provare a convincerlo a lasciare il Barcellona. Il PSG si è giocato la carta Neymar. Il brasiliano, suo ex compagno al Barça, l’ha invitato a Parigi per dar vita ad una super squadra.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City e suo ex allenatore, farebbe carte false per poterlo allenare nuovamente. La Premier League farebbe un salto di qualità importante se potesse contare sul fenomenale argentino.

Ci sperano anche i club italiani. L’Inter avrebbe la forza economica per provarci. La Juventus, dovesse fare le valigie CR7, potrebbe fare un folle tentativo per rimpiazzare il portoghese con quello che è sempre stato il suo rivale numero. Per ora è fantacalcio ma, nel mercato, tutto può accadere.

OMNISPORT | 19-11-2020 08:36