Messi-Barcellona, è il giorno della verità. Inter alla finestra

Dopo le schermaglie dei giorni scorsi, trasformatesi prima in braccio di ferro e poi in una vera e propria battaglia tra le due parti, sembra essere arrivato il giorno della verità per quel che riguarda il futuro di Lionel Messi. Nella giornata di mercoledì, infatti, è previsto l’attesissimo faccia a faccia tra il presidente Josep Bartomeu e il papà di Leo, Jorge Messi, atterrato questa mattina all’aeroporto El Prat, alla periferia di Barcellona.

Il padre dei sei volte Pallone d’Oro non ha voluto rilasciare dichiarazioni particolari ai cronisti presenti, se si esclude un “Non so nulla, ragazzi” che lascia aperta un’infinità di interrogativi. Il futuro della Pulce è ancora avvolto da una fitta nebbia, alla finestra ci sono Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter che attendono con ansia i risvolti dell’incontro di oggi.

Secondo quanto riportato da ‘TyCSports.com’, all’incontro ci dovrebbe essere anche il diretto interessato, imbarcatosi su un volo privato con destinazione Barcellona. Leo, insomma, vuole metterci la faccia di fronte alla dirigenza dopo le assenze ingiustificate dei giorni scorsi.

La prospettiva della famiglia Messi prevede un addio alla Catalogna senza pesanti conseguenze: divorzio sì, ma amichevole. La dirigenza è di tutt’altro avviso e insiste sulla validità della clausola rescissoria di 700 milioni di euro che anche secondo la Liga non può essere aggirata.

La clausola potrebbe ‘imprigionare’ Messi: si tratta di una ‘penale’ troppo alta da pagare, sia per il calciatore sia per l’eventuale club che dovesse decidere di farsene carico. Messi insiste che la possibilità di liberarsi ‘a fine stagione’ vada interpretata secondo il vero finale del 2019/20, cioè ad agosto inoltrato a causa dello stop per la pandemia in primavera, non entro il 30 giugno come accade in situazioni ordinarie.

Sulla possibile destinazione futura, fermo restando il vantaggio del Manchester City dell’amico Guardiola e la grande possibilità economica del Psg, l’Inter si è un attimo defilata almeno stando alle dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio, ma c’è da scommettere che la società nerazzurra si muoverà con forza se le condizioni per una trattativa dovessero improvvisamente tornare favorevoli.

OMNISPORT | 02-09-2020 11:22