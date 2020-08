Messi-Barcellona, scontro totale: la mossa che dà speranza all'Inter

Nessuna tregua, il braccio di ferro tra Lionel Messi e Barcellona prosegue con toni sempre più duri. Nella giornata di domenica sono previsti i test medici per tutti i componenti della rosa blaugrana, in vista della ripresa degli allenamenti programmata per lunedì, ma, da quanto trapela dai media catalani, il fuoriclasse argentino non si presenterà al raduno.

Secondo le anticipazioni dell’emittente Rac 1, la Pulce avrebbe comunicato alla dirigenza non si presenterà al centro sportivo blaugrana per effettuare il tampone insieme ai compagni, e che quindi diserterà anche l’inizio degli allenamenti.

Il giocatore, che evidentemente ritiene terminato il suo contratto con il club, con questa mossa rischia di esporsi a possibili ritorsioni. Messi e il suo entourage reputano valida una clausola presente nel suo contratto, che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero al termine di ogni stagione, una clausola che però il Barcellona ritiene scaduta il 10 giugno.

Ora il dado è tratto: la decisione di non presentarsi per i test apre ufficialmente lo scontro legale tra il sei volte Pallone d’Oro e la società. Manchester City, il Psg e anche l’Inter continuano a sognare il colpo dell’estate, da cui si sono invece tirate indietro le vincitrici delle ultime due Champions, Liverpool e Bayern Monaco.

Il tecnico dei Reds Klopp si è espresso così: “Non sono numeri per noi. Per la Premier, certo, sarebbe un grande acquisto: anche se non sono sicuro che il nostro campionato abbia bisogno di questo salto…Messi non ha mai giocato in un campionato diverso da quello spagnolo, quello inglese è diverso. Mi piacerebbe vederlo all’opera qui, ma non sarei così sicuro che alla fine succedera’. E in ogni caso, e’ chiaro che il City sarebbe piu’ duro da battere”.

OMNISPORT | 29-08-2020 22:00