Messi-Barcellona verso l'addio: una big d'Europa è pronta all'offerta

“Sono stanco di essere sempre il problema di tutto”. Con queste parole Leo Messi si è ripresentato a Barcellona nei giorni scorsi al rientro dagli impegni con l’Argentina.

Una dichiarazione che comprende tutto lo sconforto del fuoriclasse di Rosario, ormai sempre più a disagio nel mondo blaugrana. Dopo le minacce d’addio della scorsa estate tutto sembrava rientrato con l’imminente fine della gestione Bartomeu, ma così non è.

Il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021 non è ancora arrivato e anzi all’interno degli ambienti del calciomercato si fa sempre più strada l’ipotesi di un clamoroso divorzio tra la Pulce e il club che lo ha accolto all’età di 13 anni.

La destinazione più probabile in caso di separazione non sarebbe l’Inter, come i tifosi nerazzurri avevano sognato lo scorso settembre, bensì il Manchester City, dove ad attendere Messi c’è quel Pep Guardiola che in Catalogna gli ha cambiato la carriera reinventandolo “falso nove” e che è fresco di rinnovo con il club inglese fino al 2023.

A Manchester peraltro stanno preparando le cose nei dettagli, se è vero che, secondo quanto riportato dal ‘Times’, la trattativa potrebbe partire già a gennaio per concludersi la prossima estate e che sarebbe pronto addirittura un contratto di dieci anni, in più vesti.

Il progetto prevede che Messi faccia qualche stagione a Manchester da giocatore. Poi, quando l’età, la forma fisica cominceranno a farsi sentire, potrà spostarsi in un campionato meno impegnativo in un club gestito dalla stessa proprietà del City. La scelta sarà tra i New York City Fc, i Melbourne City e gli Yokohama Marinos.

Al termine del percorso da calciatore, poi, ad attendere Messi ci sarebbe il ruolo di ambasciatore mondiale del gruppo. Il tutto nella speranza che, possibilmente con Leo ancora in campo, il City sia riuscito a coronare il sogno di alzare la Champions League…

OMNISPORT | 24-11-2020 16:03