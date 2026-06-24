Il capitano dell'Argentina festeggia nel ritiro di Kansas City dopo cinque gol in due partite, la corsa verso il 2° Mondiale di fila e il desiderio più importante

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Lionel Messi spegne 39 candeline e può farlo nel miglior modo possibile: con la maglia dell’Argentina addosso e un Mondiale da giocare, possibilmente da vincere. Il numero 10 e capitano dell’Albiceleste celebra il compleanno nel ritiro di Kansas City, mentre guida la nazionale campione in carica verso un obiettivo che avrebbe il sapore della leggenda: vincere due Coppe del Mondo consecutive. Sullo sfondo, una carriera costellata di successi e record da continuare ad infrangere, all’alba dei suoi 40 anni. A tutto Messi.

Messi compie 39 anni: festa a sorpresa per il simbolo dell’Argentina

Dopo le prime due partite del Mondiale 2026 contro Algeria e Austria, Messi ha già realizzato cinque gol, trascinando la Selección in vetta al proprio girone e confermando che l’età sia spesso solo un numero, soprattutto quando si è baciati da una luce diversa dagli altri. A quasi quarant’anni, il fuoriclasse argentino continua a essere il punto di riferimento della squadra allenata da Lionel Scaloni e il simbolo di un’intera generazione.

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Per l’occasione, secondo quanto raccontato dai media argentini Olé e Clarín, la Pulce sarà celebrata con una festa a sorpresa organizzata dai compagni di squadra, andando oltre la volontà del Diez di vivere il momento con discrezione, come di consueto, concentrato sulla missione mondiale. Del resto, non è certo la prima volta che il compleanno del fuoriclasse ex Barcellona e Psg coincide con gli impegni della nazionale.

Il suo primo compleanno vissuto in ritiro, infatti, risale al Mondiale Under 20 del 2005 a Enschede, nei Paesi Bassi. Da allora il fenomeno argentino ha festeggiato praticamente ovunque nel mondo: Germania, Sudafrica, Brasile, Russia, Stati Uniti e oggi ancora negli USA, sede dei Mondiali 2026. Un percorso straordinario che racconta meglio di qualsiasi statistica la longevità della sua carriera. Oggi, ad esempio, il figlio maggiore Thiago ha la stessa età che aveva Leo quando lasciò Rosario per tentare la fortuna in terra catalana. Una coincidenza che rende ancora più evidente il passare del tempo, anche se sul campo Messi continua a sfidare ogni tipologia di clessidra.

Il sogno del secondo Mondiale consecutivo

Dopo il trionfo in Qatar nel 2022, molti pensavano che la fame di vittorie dell’Argentina si sarebbe inevitabilmente affievolita, così come quella dello stesso Leo Messi. E invece, Scaloni è stato bravo a resettare e a confermare gran parte del gruppo uscito vittorioso dall’epica battaglia con la Francia di Deschamps, vinta soltanto ai calci di rigore dopo la clamorosa parata del Dibu Martinez su Kolo Muani al termine dei tempi supplementari.

Non si percepisce egoismo nelle parole di Leo Messi al Corriere della Sera, dopo Argentina-Austria, perché questa è a tutti gli effetti una missione nel nome di un popolo: “Lo facciamo anche per la nostra gente. Chi sta in Argentina vive e soffre per la squadra. Noi sentiamo il dovere di provare a regalare loro ancora una volta una gioia”.

Un gruppo solido, granitico, che ha visto confermare 17 dei 26 elementi che hanno vinto in Qatar. Più facile portare avanti uno spogliatoio così: “Siamo una famiglia. Qui ognuno dà una mano all’altro”, ha ribadito Messi. Parole che descrivono perfettamente lo spirito di una squadra che sogna di entrare nella storia. Finora soltanto l’Italia del 1934-1938 e il Brasile del 1958-1962 sono riusciti a vincere due Mondiali consecutivi. E l’Argentina non vede l’ora di completare questo podio speciale.

Il pensiero al padre dopo il primo gol del torneo

Dietro il sorriso di Messi si nascondono anche settimane particolarmente delicate dal punto di vista personale. Come sottolineato dal Clarín, il capitano argentino sta vivendo questo torneo tra emozioni contrastanti a causa delle condizioni di salute del padre Jorge Messi. Dopo la tripletta all’esordio contro l’Algeria, infatti, Leo era scoppiato in lacrime, lasciandosi andare dopo un momento complicato, senza nascondere le sue fragilità.

La famiglia, del resto, è tutto per Leo Messi. Non è un caso che difenda da sempre con estrema riservatezza la sua vita da privata: “I miei tre figli sono abbastanza grandi per capire quello che succede. È una grande soddisfazione per me. I bambini, mia moglie Antonela, mio padre: senza di loro non sarei arrivato fin qui”, aveva sottolineato il capitano dell’Albiceleste nell’immediato dopo gara di Argentina-Algeria. Un messaggio che ha confermato il forte legame con il padre Jorge, figura centrale nella sua carriera fin dai primi anni trascorsi a Rosario e poi durante il trasferimento a Barcellona che cambiò per sempre la sua vita.

Allo spegnimento delle 39 candeline, il desiderio della Pulce sarà lo stesso di sempre: “Non posso chiedere di più. L’unica cosa che posso chiedere è la salute per me, per la mia famiglia e per le persone che mi sono sempre state vicine”.

Messi e i record: sarà l’ultimo Mondiale?

Se c’è una cosa che continua a motivare Messi, oltre alla vittoria finale, è la possibilità di scrivere nuovi capitoli della sua leggenda. Con i cinque gol segnati nelle prime due gare del Mondiale 2026, il capitano argentino è già salito a quota 18 reti complessive nella storia della competizione, diventando il miglior marcatore di sempre ai Mondiali.

Non mancano, però, i traguardi ancora da raggiungere. Il primo è il record di gol in una singola edizione del Mondiale, detenuto dal francese Just Fontaine, autore di 13 reti nel 1958. Messi è già a quota cinque e ha ancora davanti a sé gran parte del torneo. All’orizzonte, invece, la clamorosa possibilità di un altro Mondiale allo scoccare delle 43 primavere. Difficile ma non impossibile: “È stata una carriera lunga, piena di cose bellissime e anche di cose brutte. Ringrazio per tutto quello che ho avuto. Ma non è ancora finita. Non gioco pensando all’età che ho. Gioco e basta. Un giorno il mio corpo dirà stop. Ma non è ancora arrivato quel giorno”, parola di Leo.