Messi, cosa è successo al ritorno a Miami in Mls: la decisione per la partita contro il Dc United

Archiviata la gara di addio all'Albiceleste e le emozioni per un capitolo che si è chiuso la Pulce è tornata ad allenarsi con l'Inter Miami ed è pronta a scendere in campo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Negli occhi ancora la festa e le lacrime, nelle orecchie le ovazioni infinite, nella mente tutte le parole e i messaggi che gli sono arrivati dal mondo tutto ma per Leo Messi è arrivato il momento di voltare pagina. La Pulce si è lasciato alle spalle l’emozione per la fine della sua gloriosa fase con la Nazionale argentina ed è tornato ad allenarsi a Miami, dove questo sabato l’Inter Miami ospiterà il DC United per una nuova data della Major League Soccer.

L’Inter Miami riabbraccia Messi

“Tutti gli occhi su sabato,” ha pubblicato il club rosa sui social network per accompagnare un’immagine di Messi stesso, sorridente accanto a Luis Suárez mentre usciva sul campo di allenamento, e un’altra di Rodrigo De Paul, che ha fatto parte anche dell’amichevole contro il Benin allo stadio Monumental. Sono stati giorni di intense emozioni per la stella argentina, il giocatore più importante nella storia della nazionale con 208 presenze e 126 gol – due record che rimarranno imbattuti per anni – e figura chiave nei titoli conquistati tra il Mondiale Under 20 del 2005 e la Copa América del 2024. Giorni di commozione e saluti: “È stato detto tutto. E ora è tutto finito. E le uniche parole che mi vengono dal cuore sono: Grazie, Argentina. So di aver preso la decisione giusta. Ringrazio sempre Dio perché, senza la Sua volontà, non sarei mai arrivato dove sono oggi“, ha scritto poche ore dopo l’amichevole. Aveva anche pubblicato un messaggio più lungo in precedenza.

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I record della Pulce

Mentre l’Argentina riflette su chi dovrà ereditare la sua maglia n.10, il presente per Leo si chiama Miami e Messi sta già pensando alla prossima partita. L’Inter Miami è terza nella Eastern Conference con 46 punti, gli stessi del New England Revolution, entrambe molto distanti dai 60 punti del Nashville SC, la grane favorita per la vittoria del Supporters’ Shield, il trofeo assegnato alla migliore squadra della stagione regolare (i Vancouver Whitecaps, leader della Western Conference, hanno 50 punti). Nell’attuale stagione regolare della MLS con l’Inter Miami, Messi ha segnato 21 gol in 24 partite giocate (23 delle quali da titolare). Inoltre, il capitano argentino ha totalizzato 13 assist in 2.090 minuti giocati, rimanendo il miglior marcatore degli Herons e uno dei principali candidati per i premi di MVP e Scarpa d’Oro. Finora ha segnato o fornito assist in dieci partite consecutive con l’Inter Miami, inclusa la finale di Coppa dei Campioni contro il Cruz Azul, e punta a continuare questa striscia positiva e la squadra, che ha vinto solo due delle ultime 12 partite e mostra evidenti problemi difensivi, avrà bisogno di lui.

Il cammino di Miami

Quella di domani al Nu Stadium sarà la prima di tre partite in otto giorni. Seguirà la sfida contro il NYC FC mercoledì 14, sempre in casa e poi la trasferta contro l’Atlanta United sabato 17. Messi e i suoi compagni dovranno poi disputare altre quattro partite prima dell’inizio dei playoff per il titolo che l’Inter Miami sta difendendo: contro i New York Red Bulls (24 ottobre, in trasferta), i Cincinnati Reds (28 ottobre, in casa), i New England Revolution (1 novembre, in trasferta) e la partita finale contro il Charlotte FC il 7 novembre, in casa. La stagione regolare è composta da 34 giornate e il secondo turno inizierà a novembre.