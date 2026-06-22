La Pulce era arrabbiata, il rigore sbagliato l'ha scatenato, il ct elogia la reazione e rivela che quando entra in partita Leo ci entrano tutti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Mi godrò il momento. Sono molto felice”. Dimenticate le lacrime con l’Algeria, accantonato per qualche ora il dolore per le sofferenze del padre malato e le preoccupazioni per la sua saluta. Leo Messi stavolta sorride. Esulta. Stringe i pugni e abbraccia i compagni. Suoi tutti e cinque i gol segnati dall’Argentina in questo Mondiale, sta trascinando l’Albiceleste come forse mai prima nella sua carriera. “Colpa”, forse, anche di quel rigore sbagliato in avvio.

La festa di Messi

Non sono stati giorni facili per la Pulce. Troppo clamore attorno alle sue vicende familiari, la fake news del padre morto, il comunicato della famiglia, il filo diretto con i familiari per essere costantemente aggiornato dall’ospedale. Oggi però è un altro Messi che a fine gara confessa: “Ero davvero arrabbiato per il rigore. Perché l’ho sbagliato e l’ho presa malissimo ma ora sono felicissimo, festeggerò con i miei compagni di squadra. Tutto quello che è successo finora è stato spettacolare. Vincere ogni partita fa sempre parte del nostro piano. Siamo l’Argentina e scenderemo sempre in campo per vincere contro qualsiasi avversario. Questo gruppo è felice di vedere tifosi come i nostri e di poter portare loro questa gioia. Grazie a Dio siamo già riusciti a regalare loro diversi momenti di felicità. Cercheremo di mantenere questo slancio.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ammissione di Scaloni sul rigore

Per il ct Scaloni la vittoria vale più dei tre punti per ciò che la squadra ha dimostrato contro un team austriaco che ha dato del filo da torcere: “Quando dobbiamo soffrire, la squadra lo fa. Abbiamo sofferto, ma sappiamo come soffrire… La squadra sa cosa fare e quando. Il rigore sbagliato è stato sicuramente un duro colpo; l’azione che ha portato al rigore è stata spettacolare. La squadra ce l’ha fatta di nuovo, ci sono stati due o tre minuti in cui sembrava che non stesse succedendo nulla. È un segno della maturità della squadra il fatto che abbiano saputo riprendersi, e quando Leo entra in partita, entrano tutti. E questo è merito della squadra”.

Inutile chiedergli di Messi: “Non so cos’altro dire su questo fenomeno. Ho già detto tutto quello che sapete… A volte è stancante“. Il ct non si sbilancia su eventuali

rotazioni nella terza partita? “Non lo sappiamo. Analizzeremo la situazione. L’idea è di dare a quasi tutti la possibilità di giocare e, se la partita lo permetterà, la faremo. Non vedo questa partita così diversa da quella che abbiamo giocato contro l’Algeria. Ci sono sempre cose da correggere, ma è sempre più facile quando si vince. L’avversario ha cercato di metterci in difficoltà, e la sensazione è che non ci piace quando la squadra non ha il possesso palla. Ma anche l’avversario gioca, questa è la realtà. L’Argentina è una seria candidata per alzare la coppa? Ci sono molte squadre che possono diventare campioni del mondo. Questa Coppa del Mondo non riguarda i favoriti o i giocatori, ma gli aspetti psicologici e fisici… Sono sicuro che una delle grandi squadre vincerà. Noi saremo in lizza, ma sarà dura.”

Solo uno tra Lautaro e Julian

Ultima considerazione sulla difficoltà di schierare Lautaro e Julián insieme: “A volte mi chiedono se Lautaro e Julián possono giocare insieme… È difficile, eh? Lautaro, Julián, Leo… Poi c’è la fase difensiva, c’è la corsa… Mi piacerebbe molto perché li adoro tutti e tre, ma Leo deve giocare perché lo dico io. È una bella domanda, ma non è facile. Se perdiamo l’equilibrio, potremmo diventare una squadra vulnerabile, e non lo vogliamo. Come potrei non volerli vedere giocare insieme? Sono i migliori marcatori in Spagna e in Italia, ma cerchiamo sempre ciò che è meglio per la squadra.”