Messi e Ronaldo alla Juve? Cuadrado non ci crede

Dove finirà Leo Messi? Il tormentone di mercato di questo periodo è ovviamente il futuro dell’argentino. Accostato soprattutto al Manchester City, ma sogno di tanti club.

Qualcuno, sognando una coppia con Cristiano Ronaldo, fa anche il nome della Juventus. Juan Cuadrado, però, non se lo immagina, come ha ammesso in un’intervista a ‘ESPN Nexo’: “Non me lo immagino, è la verità. Come con Cristiano, tanta gente non credeva che sarebbe arrivato. E invece è con noi”.

Cuadrado ha anche parlato della nuova vita alle dipendenze di Andrea Pirlo, dopo aver giocato una grande stagione agli ordini di Maurizio Sarri: “Non ho ancora avuto occasione di parlargli, quando sarà il mio turno sicuramente gli dirò dove mi trovo meglio. Con il suo bagaglio di conoscenze e il talento che aveva in campo ci aiuterà a vincere tanti titoli”.

OMNISPORT | 28-08-2020 09:12