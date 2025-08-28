Messi è sempre più vicino al ritiro: il suo annuncio agita i tifosi dell'Argentina, Mondiali a rischio?

Il fuoriclasse di Rosario annuncia che contro il Venezuela giocherà l’ultima gara di qualificazioni con l’Argentina. Tifosi in allarme per il Mondiale negli States

Lionel Messi fa tremare i tifosi dell’Argentina. Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Orlando City in semifinale di Leagues Cup, impreziosita da una sua doppietta, il fuoriclasse di Rosario ha rilasciato dichiarazioni che suonano come un preannuncio di addio alla Nazionale. In vista della prossima gara di qualificazioni mondiali contro il Venezuela, la Pulga ha lasciato intendere che potrebbe essere la sua ultima partita ufficiale di questo tipo. Parole che aprono scenari carichi di incertezza sul futuro dell’Albiceleste.

Messi l’annuncio che scuote l’Argentina

“È una partita molto speciale per me, perché è l’ultima di Qualificazioni”, ha spiegato Messi davanti ai microfoni, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

L’attaccante dell’Inter Miami, oggi 38enne, ha sottolineato la presenza al suo fianco della famiglia per vivere un momento che sembra avere il sapore di un congedo. Un segnale forte, che lascia intendere come il ciclo con la Selección stia arrivando a un bivio importante.

Non un addio definitivo, ma un punto di svolta

Le parole del campione, però, non chiudono del tutto le porte al futuro in maglia albiceleste. Messi ha infatti chiarito che potrebbe tornare a disposizione del ct Scaloni in occasione delle amichevoli che precedono il Mondiale 2026.

Resta invece in dubbio la sua presenza nella rassegna iridata in Canada, Messico e Stati Uniti dove l’Argentina proverà a difendere il titolo conquistato in Qatar. Per i tifosi, l’incertezza si trasforma in ansia e speranza allo stesso tempo. Probabilmente la rassegna iridata rappresenterà la sua last dance, il modo migliore per congedarsi dopo aver vinto tutto in carriera. E aver regalato poesia sul rettangolo verde.

Tra club, finale e nuovi traguardi

Intanto, Messi resta concentrato sugli impegni con l’Inter Miami. Domenica disputerà la finale di Leagues Cup contro il Seattle Sounders, la 44a della sua straordinaria carriera. Un altro palcoscenico per scrivere la storia e inseguire il 47esimo titolo personale.

Mentre in patria cresce la preoccupazione per il futuro della Selección, il numero 10 continua a collezionare trofei, confermandosi protagonista assoluto di una carriera già leggendaria. Ma è inutile girarci intorno: il ritiro è sempre più vicino. La sua è una scelta di vita. Ben diversa da quella dell’eterno rivale Cristiano Ronaldo, che, oltre all’obiettivo mille gol, proprio non ne vuole sapere di appendere le scarpette al chiodo.