Messi è una furia: "Brasile campione a tavolino"

Lionel Messi si è rifiutato di prendere parte alla cerimonia di premiazione per il terzo posto in Coppa America. La stella dell'Argentina, espulso durante la partita contro il Cile, dopo il match ha tuonato contro la Federazione sudamericana: "Tutti hanno visto quello che è successo. Bastava un giallo ed era tutto a posto. La verità è che ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa. Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto, è evidente. Il motivo della mia assenza? E` semplice, non dobbiamo essere parte di questa corruzione".

Poi va giù ancora più duro: "Brasile campione? Credo non ci siano dubbi. Mi sembra che purtroppo sia stato tutto deciso a tavolino. Spero che gli arbitri e la Var non influiscano e che il Perù se la possa giocare perché ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile". La Pulce verrà probabilmente punita per queste dichiarazioni.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 13:02