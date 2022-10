Messi elegge le favorite in Qatar

20-10-2022 20:00

Leo Messi è pronto a tentare l’ennesimo assalto al Mondiale: quello in programma in Qatar è il quinto al quale parteciperà, l’ultimo tentativo per appuntare sulla sua ‘camiseta’ il titolo di Campione del Mondo, forse l’unica discriminante rimasta tra la sua carriera e quella di Diego Maradona.

Dopo aver presumibilmente superato il raggruppamento con Polonia, Arabia Saudita e Messico, la ‘Selecciòn’ sarà attesa dagli scontri con le altre favorite, ma il rosarino puntualizza: “Per noi argentini è difficile rimanere sereni, siamo sempre candidati alla vittoria, ma il Mondiale è una manifestazione difficile e legata agli episodi. In tante squadre puntano al titolo: tra le altre temo soprattutto Brasile e Francia: quest’ultima ha giocatori impressionanti come Mbappé e un’idea chiara di gioco”.

I detentori della Coppa sono tra l’altro potenzialmente un avversario degli ottavi, perché le prime due classificate del Girone C (quello dell’Argentina) e le prime due classificate del Girone D (quello della Francia) si sfideranno..