Messi, Vincic smentisce Pinheiro: ecco cosa è successo in finale. E per la Pulce può arrivare l’ennesima beffa

L’arbitro della finale dei Mondiali, Spagna-Argentina, rivela: “Si è comportato in modo molto sportivo” ma Messi finisce al centro di una nuova petizione contro di lui

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è andata in scena il 19 luglio ma quanto successo al Metlife Stadium continua ad avere delle ripercussioni e delle code polemiche, che fanno rumore soprattutto quando riguardano un giocatore del calibro di Leo Messi.

La confessione di Vincic su Messi

A distanza di quasi due settimane dalla finale tra Spagna e Argentina, l’ultimo del Mondiale continua a far discutere con accuse da una parte e dall’altra. E negli ultimi giorni hanno fatto parlare anche le dichiarazioni dell’arbitro portoghese Pinheiro che ha rivelato lo scambio di battute con il giocatore sudamericana. Sulla finale invece torna Slavko Vincic, il fischietto che ha deciso di dare l’addio proprio dopo la partita più importante della sua carriera: “Quando la tua carriera arbitrale si riduce a una sola partita la responsabilità che senti è enorme. Il fatto che non siamo stati al centro della conversazione dopo la finale vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro”.

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Poi l’arbitro viene “interrogato” proprio sul confronto con Leo Messi: “Quello che ci siamo detti resterà sul campo. Posso solo dire che si è comportato in modo molto sportivo e molto corretto”.

Le parole dell’arbitro Pinheiro

Decisamente più “loquace” sui suoi confronti con Leo Messi, è stato invece Joao Pinheiro che aveva arbitrato il match tra l’Albiceleste e la Svizzera, partita di quelle che hanno fatto molto discutere per le decisioni arbitrali. Nel corso di un’intervista con la televisione portoghese Canale 11, il fischietto ha infatti rivelato: “Sì, Messi mi ha detto ‘Parlami con rispetto, non mancarmi di rispetto’. Ma lo hanno fatto anche altri giocatori. Ma questa situazioni capitano, sono conversazioni che avvengono nel mondo del calcio. Soprattutto i capitani tendono a parlare di più anche perché le nuove regole lo consentano. Quello che è successo con match è stato più evidente ma non è stato fuori dall’ordinario”.

L’ultima beffa per Messi

La finale dei Mondiali e il comportamento dell’Argentina nei confronti della Spagna, non proprio sportivo, continuano a essere fonte di polemiche. E per Leo Messi rischia di arrivare l’ennesima beffa visto che è stata lanciata una petizione online su Change.org per chiedere di revocare il Premio Principessa delle Asturie per lo Sport 2026 che è andato all’attaccante argentino. Le accuse mosse nei confronti del numero 10 della nazionale Albiceleste sono legate a un presunto comportamento “antisportivo e contrario ai valori del rispetto e del fair play” proprio nel corso della finale con la Spagna, una petizione che al momento ha raggiunto già quota 15mila firme.