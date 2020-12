Messi: "Guardiola e Luis Enrique i migliori. Futuro? Adesso sto bene"

Ai microfoni de ‘La Sexta’, Messi ha dichiarato i due allenatori più forti che ha avuto: “Guardiola e Luis Enrique. Pep ha qualcosa di speciale, ti fa vedere le cose in un modo: per come prepara le partite in attacco e in difesa, come attaccare… ti dice esattamente dov’è la partita, come devi attaccare per vincere. Ho avuto fortuna ad aver passato molto tempo con Guardiola e Luis Enrique, i due migliori. Averli avuti per così tanto tempo mi ha fatto crescere molto nel calcio e nella saggezza tattica che mi hanno insegnato”.

L’argentino è tornato a parlare anche del proprio futuro: “È vero che d’estate ho passato un brutto periodo. Veniva da prima. Quello che è successo prima dell’estate, per come finiva la stagione, il burofax e tutto il resto… Poi l’ho trascinato un po’ all’inizio della stagione, ma oggi sto bene. Mi sento di lottare seriamente per tutto ciò che mi aspetta. Sono eccitato. So che la società sta attraversando un momento difficile, a livello di club e di squadra, e tutto ciò che circonda il Barcellona è complicato, ma non vedo l’ora”.

OMNISPORT | 26-12-2020 18:01