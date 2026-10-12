Messi ha scelto i suoi eredi: nella top-ten dei talenti anche un giocatore del Como ma non è Paz

La Pulce, dopo l'addio alla nazionale albiceleste, protagonista di uno spot in cui indica le prossime stelle del football, ci sono anche tre donne

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’è vita oltre Messi. A dirlo è lui stesso. La Pulce, reduce dalla sua storica cavalcata con la nazionale argentina cui ha detto addio nell’amichevole al Monumental di Baires col Benin , sta già pensando al futuro del calcio e in uno spot ha scelto le prossime stelle che prenderanno presto o tardi il posto suo, quello di Cristiano Ronaldo e di tutti gli altri assi del pallone.

Un solo argentino tra i futuri talenti

Il fuoriclasse dell’Inter Miami si è prestato al gioco dello sponsor: “Dieci capitoli che riscrivono il futuro del gioco. Questa è una storia che è appena iniziata “, ha affermato il narratore della campagna pubblicitaria. C’è un solo argentino nella lista, si tratta di Tomás Aranda, il giovane talento del Boca Juniors con cui ha condiviso settimane di allenamento con l’Albiceleste in vista dei Mondiali del 2026 (attualmente fermo perché si sta riprendendo da una frattura del perone alla gamba destra). Il talentuoso calciatore dello Xeneize ha risposto a Leo nei commenti della pubblicazione, esprimendo tutto il suo affetto e l’ammirazione che nutre per lui: “I sogni sono fatti per avverarsi” e “eternamente grato” sono state alcune delle parole che gli ha dedicato.

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Non c’è Paz tra gli “eletti” della Pulce

Non c’è invece Nico Paz – da tutti indicato come colui che erediterà la maglia numero 10 dell’Argentina, mentre appare un altro giocatore del Como, ovvero Jesus Rodriguez, attaccante spagnolo classe 2005 . Presenti nell’elenco anche tre donne: Sarwie, Waskman e Wrede.

La top ten di Messi

Messi ha scelto così le prossime 10 stelle del calcio mondiale

1. Tomás Aranda (Argentina/Boca Juniors)

2. Can Uzun (Turchia / Eintracht Francoforte)

3. Gilberto Mora (Messico / Tijuana)

4. Max Dowman (Inghilterra / Arsenal)

5. Zavier Gozo (Stati Uniti / Crystal Palace)

6. Jesús Rodríguez (Spagna/Como 1907)

7. Kees Smit (Paesi Bassi / AZ Alkmaar)

8. Chloe Sarwie (Inghilterra/Chelsea)

9. Giovanna Waksman (Brasile/ OL Lyonnes)

10. Lotta Wrede (Germania/Amburgo SV)