Messi, i tifosi del Newell's sognano: corteo in piazza a Rosario

Tutti inseguono Lionel Messi, tutti sognano Lionel Messi, tutti vogliono Lionel Messi. Anche in Argentina c’è chi mantiene un barlume di speranza per provare ad arrivare alla Pulga. Tra questi i tifosi del Newell’s Old Boys, il club che ha lanciato Messi a Rosario, che sperano in un clamoroso ritorno del 33enne, 21 anni dopo aver lasciato casa per andare al Barcellona.

Per le strade di Rosario si è svolta una vera e propria manifestazione per convincere il sei volte Pallone d’Oro: i sostenitori hanno intonato cori, e indossato cappellini, gadget, mascherine e quant’altro, tutto con riferimenti a Messi con addosso il rossonero del Newell’s.

Difficile però che il sogno possa diventare realtà: gli indizi fanno pensare che il futuro di Leo possa essere al Manchester City, dal suo mentore Pep Guardiola, mentre Inter e Psg sono alla finestra. Qualcuno, però, continua a sognare.

OMNISPORT | 28-08-2020 12:36