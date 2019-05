Messi incanta, Balotelli attacca Cristiano Ronaldo

Lionel Messi ha lasciato tutti a bocca aperta nella semifinale di Champions League contro il Liverpool: in particolare il secondo gol della Pulce, una punizione da urlo all'incrocio dei pali che ha virtualmente consegnato la finale al Barcellona, ha incantato tifosi, addetti ai lavori, appassionati e anche colleghi.

Tra questi anche Mario Balotelli, che su Instagram ha incensato il fuoriclasse blaugrana non mancando di pungere l'attaccante della JuventusCristiano Ronaldo, eliminato ai quarti di finale: "leomessi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve".

Il commento della punta bresciana ha scatenato una serie di risposte a cui l'attaccante del Marsiglia ha replicato così: "E la gente che scrive che il 7 della Juve è più forte di me? Grazie al c… Chi si paragona con lui. Loro due sono i più forti al mondo ma Messi ragazzi è di un altro pianeta".

Grazie a questa rete, Messi ha raggiunto i 600 gol realizzati in carriera. "Potevamo segnare di più, e non è finita. Ma dobbiamo essere felici di questa partita", sono state le parole dell'argentino dopo il trionfo contro i Reds. "E' stata una rete spettacolare. Ma sono stato anche fortunato a pescare quell'angolo".

"Nel primo tempo siamo stati superiori, poi loro hanno creato diverse occasioni in cerca del gol che li avrebbe rassicurati: siamo stati bravi a resistere, e poi andare a cercare la seconda rete dopo la sofferenza".

SPORTAL.IT | 02-05-2019 09:33