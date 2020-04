Messi-Inter, Braida pessimista

L'ex direttore sportivo del Barcellona Ariedo Braida in un'intervista a gazzetta.it ha parlato del possibile arrivo di Lionel Messi in Italia: "Faccio parecchia fatica a vederlo lontano dal Barcellona. Certi discorsi sono pura utopia. Certo nel calcio mai dire mai non trovo neanche un motivo perché Leo lasci i blaugrana".

Piuttosto, l'Inter deve tenersi stretto Lautaro Martinez: "Lautaro è un attaccante completo, molto forte. Assolutamente da tenere. Punto. È giovanissimo e rappresenta il futuro: se l’Inter vuole puntare al massimo, e quindi ad alzare qualche trofeo, deve ripartire da lui".

SPORTAL.IT | 09-04-2020 15:16