Messi ko, il Barcellona trema: Inter e Real a rischio

Il Barcellona scava il primo solco della stagione ai danni del Real Madrid, ancora battuto e distante ora quattro punti. Quattro come i gol che i blaugrana rifilano al Siviglia, ex capolista. Questa volta André Silva resta a secco e gli andalusi addolciscono solo nel finale il risultato che sarà di 4-2.

A segno tutte le stelle di Valverde, Coutinho, Messi, Suarez e Rakitic, ma al Camp Nou si è tremato per Leo Messi.

L’argentino, in gol al 12’, si è infatti infortunato al 25’: uno scontro con Franco Vazquez è costato un duro colpo al gomito. Messi è uscito molto sofferente e rischia seriamente di saltare la sfida di mercoledì in Champions League in casa contro l’Inter, ma anche il Clasico contro il Real Madrid di domenica prossima.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 23:20