Il Barcellona perde di nuovo Lionel Messi. La stella blaugrana si è infortunata nel corso del match vinto contro il Villarreal: ancora un guaio muscolare, dopo lo stop in agosto.

Il fuoriclasse argentino ha stretto i denti fino all'intervallo, poi è stato costretto ad uscire. Per lui un problema alla coscia destra: la sua presenza per la sfida contro l'Inter tra 8 giorni in Champions League è in dubbio.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 08:39