Messi, la notte del 10 non finisce mai: a Miami la Pulce riprende da dove si era fermato con l’Argentina

Dopo l’addio alla Selección, Messi torna protagonista con una doppietta nel 4-0 dell’Inter Miami contro il DC United. La Pulce sale a 23 gol in MLS

Il saluto alla nazionale argentina non ha spento la magia di Lionel Messi, che ha ritrovato subito il sorriso con la maglia dell’Inter Miami. A quattro giorni dall’emozionante serata al Monumental, in cui ha salutato la Selección, il fuoriclasse rosarino è tornato in campo da titolare e capitano nella sfida contro il DC United, valida per la MLS. Al Nu Stadium è arrivata una netta vittoria per 4-0, con il numero 10 protagonista assoluto nella ripresa dopo un primo tempo meno brillante. A indirizzare la gara ci ha pensato inizialmente Luis Suárez, autore di una doppietta prima dell’intervallo, mentre Messi ha completato il poker con due reti di pregevole fattura. Un successo importante anche per interrompere una serie di cinque partite consecutive senza vittorie in campionato e rilanciare le ambizioni della squadra della Florida.

Suárez apre la strada con una doppietta nel primo tempo

L’Inter Miami ha trovato il vantaggio dopo appena due minuti, al termine di un’azione avviata proprio da Messi sulla destra e sviluppata sul versante opposto. Il cross di Sergio Reguilón ha raggiunto Germán Berterame, bravo a prolungare il pallone di testa per consentire a Luis Suárez di intervenire sul secondo palo e battere il portiere. Il DC United ha provato a reagire, approfittando anche di alcune difficoltà difensive dei padroni di casa, ma al 38’ è arrivato il raddoppio. Messi e Suárez hanno combinato con una serie di scambi ravvicinati fino all’ingresso in area, dove l’argentino ha trovato la conclusione, respinta dal portiere avversario. Sulla ribattuta è intervenuto Berterame, che ha servito di testa l’attaccante uruguaiano, pronto a firmare la sua seconda rete della serata. Al riposo, dunque, la formazione di Miami conduceva già per 2-0, pur senza aver dominato ogni fase del gioco.

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Messi si sblocca subito dopo l’addio alla Selección

La ripresa ha restituito immediatamente al pubblico la versione più incisiva della Pulce. Dopo appena un minuto, Suárez ha recuperato un pallone in area, superato un avversario con un sombrero e servito Messi con un preciso passaggio sopra la difesa. Il numero 10, schierato in posizione centrale, ha controllato la situazione e battuto Sean Johnson con una conclusione sul primo palo, firmando il 3-0. Un gol dal valore simbolico particolare, perché arrivato nella sua prima partita con l’Inter Miami dopo il saluto alla nazionale argentina. La rete ha permesso al fuoriclasse di ritrovare subito la via del gol anche a livello di club, senza lasciare spazio a contraccolpi emotivi dopo una serata tanto intensa. La squadra della Florida ha così consolidato il proprio vantaggio, mentre Messi ha cominciato a cercare con maggiore continuità la giocata decisiva negli ultimi metri.

Una giocata da fuoriclasse per completare il poker

Al 14’ della ripresa, Messi ha firmato anche il quarto gol dell’Inter Miami con una straordinaria iniziativa personale. L’azione è nata da un pallone di Rodrigo De Paul, lasciato scorrere da Suárez: il rosarino ha puntato centralmente la difesa, ha disorientato due avversari con una finta e si è creato lo spazio necessario per andare alla conclusione. Dopo aver sistemato il pallone sul piede sinistro, ha battuto ancora Johnson sul primo palo, facendo esplodere il pubblico del Nu Stadium. Una giocata che ha messo in evidenza controllo, rapidità di pensiero e capacità di incidere anche quando gli spazi sembrano ridotti. Con la partita ormai indirizzata, Messi ha continuato a cercare la tripletta e ha sfiorato il quinto gol nel finale, con un tiro a giro dal limite terminato di poco a lato. La doppietta è rimasta il suo bottino personale, ma è bastata per rendere memorabile il suo ritorno in campo dopo l’impegno con l’Argentina.

Ventitré gol in MLS e un successo che rilancia Miami

La serata si è chiusa con numeri significativi per Messi e per l’Inter Miami. Con la doppietta contro il DC United, il capitano è salito a 23 gol in MLS, consolidando il primo posto nella classifica marcatori e portando a quattro reti il vantaggio sul più vicino inseguitore, Petar Musa del Dallas FC, secondo quanto riportato dalla fonte di TyC Sports. La vittoria per 4-0 ha inoltre interrotto la serie di cinque incontri senza successi in campionato, un passaggio importante per una squadra che aveva bisogno di ritrovare continuità. Per Messi, la partita ha avuto anche un significato personale: dopo aver chiuso il capitolo della nazionale, almeno per quanto riguarda il saluto appena celebrato, ha dimostrato di avere ancora fame di gol e di poter essere decisivo con la maglia del club. La Pulce ha raggiunto inoltre quota 934 gol in carriera, secondo il conteggio riportato da La Nación. A Miami, insomma, la notte del numero 10 è proseguita senza pause: l’emozione dell’addio all’Argentina ha lasciato spazio a un’altra prestazione da protagonista.