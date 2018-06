Messi: "L'Argentina non è favorita"

Lionel Messi in un'intervista a El Mundo Deportivo parla del Mondiale in arrivo: "L'Argentina può battere chiunque, ma non siamo i favoriti. Penso spesso alle finali perse. E mi riempie di orgoglio che tantissima gente in giro per il mondo, senza essere argentina, vuole vedermi diventare campione del mondo".

La Pulce del Barcellona torna poi sull'eliminazione dalla Champions League: "Non c'è alcuna spiegazione. Un eccesso di sicurezza, ci siamo addormentati, abbiamo iniziato prendendo un gol stupido, con un lancio lungo alle spalle della difesa. Loro hanno preso fiducia. Abbiamo faticato tantissimo e non siamo riusciti a girare la partita. Resta una grandissima rabbia, per come siamo usciti e per il vantaggio accumulato all'andata, anche se poi la sfida della Roma col Liverpool ha dimostrato che la loro rimonta con noi non era stata casuale. Siamo caduti di nuovo ai quarti dopo aver fatto un anno impressionante. Abbiamo perso solo tre partite. La Champions non ci deve più sfuggire".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 13:15