Da Nico Paz alla stellina Mastantuono, chi sarà il nuovo proprietario di una delle magliette più pesanti del calcio mondiale?

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

126 gol e 69 assist in 208 partite. 2 cope america e, soprattutto, il Mondiale vinto da protagonista nel 2022. Lionel Messi lascia la Nazionale argentina con numeri che rispecchiano senza fatica il fenomeno assoluto che è stato come giocatore. Una situazione quasi da lutto nazionale per il popolo abiceleste, che ora si interroga su chi potrà mai vestire una maglia così gloriosa e pesante, avendo coperto le spalle della Pulce e di un certo Diego Armando Maradona, oltre che quelle di Mario Kempes.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la nostra disamina su chi potrebbe essere il papabile nuovo numero 10 dell’Argentina dopo l’addio di Lionel Messi alla Nazionale.

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