Messi-Medel, finisce in rissa: espulsi

Lionel Messi termina la sua Coppa America come peggio non poteva. Il fuoriclasse dell'Argentina è stato espulso insieme al cileno Gary Medel, ex Inter, durante il primo tempo della finale per il terzo posto della competizione sudamericana.

I due, protagonisti già in passato di diversi scontri, sono entrati in contatto al 37' con una serie ripetuta di spallate: dopo essere stati divisi dai compagni, il direttore di gara ha deciso per l'espulsione di entrambi i giocatori. All'intervallo l'Argentina è avanti 2-0 grazie alle reti di Aguero e Dybala.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 22:08